شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عماد رجل مباراة فاركو وحرس الحدود فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمود عماد لاعب خط وسط نادي فاركو، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود بالجولة السابعة من مجموعة المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب حرس الحدود بالمكس.

وتعادل فاركو مع حرس الحدود بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بالإسكندرية في ختام مباريات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري الممتاز.

بهذا التعادل ارتفع رصيد فاركو إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما وصل حرس الحدود للنقطة 24 في المركز التاسع والأخير بمجموعة المنافسة على لقب الدوري.

وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة وسيطر لاعبو فاركو على مجريات المباراة تماما، وأضاع لاعبوه عدة فرص سهلة كانت كفيلة بإنهاء الشوط الأول متفوقا بهدف على أقل تقدير، إلا أن رعونة لاعبيه حالت دون إحراز الأهداف، واستر التعادل السلبي في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

جاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا - أحمد عوض – ياسين مرعي - باباكار نداي

الوسط: محمد فخري – أحمد البحراوي –– محمود عماد – عمر رضا

الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف

جاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: أيمن رجب

الدفاع: كريم يحيى – إسلام أبو سليمة – محمد سامي – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: محمود العربي - محمد مجلي – محمد مصطفى - فوزي الحناوي

الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع والأخير برصيد 23 نقطة من 5 مباريات، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 31 نقطة من 5 مباريات.