شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى ومن المستفيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة التى تدير مسابقة الدورى، على إلغاء الهبوط هذا الموسم الاستثنائى، بعد تصويت الأندية على إلغاء الهبوط بالإجماع خلال اجتماع رابطة الأندية اليوم.

إلغاء الهبوط

وأصبح عدد الأندية فى الموسم المقبل 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، مع صعود 3 أندية من دورى المحترفين فى الموسم المقبل، والذى حسم وادى دجلة والمقاولون العرب بطاقتين فى انتظار الثالث بين أبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.

المستفيدون من القرار

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتهم الإسماعيلى وغزل المحلة القابعين فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.

موعد انطلاق الدورى الجديد

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 سينطلق رسميًا يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات.

وأكد دياب أن تحديد هذا الموعد المبكر يهدف إلى تنظيم الأجندة المحلية، وضمان إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، بما يتماشى مع الارتباطات الدولية والبطولات القارية التي تشارك فيها الأندية المصرية.

وقع مسئولو أندية الدورى الممتاز الذين حضروا اجتماع رابطة الأندية على محضر الاجتماع، مؤكدين موافقتهم على القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع اليوم، وقاموا باتخاذ صورة تذكارية عقب انتهاء الاجتماع.

ووافقت أندية الدورى المصرى الممتاز بالإجماع على إلغاء الهبوط هذا الموسم، وذلك خلال اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي عُقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور رؤساء ومندوبي الأندية، لمناقشة مستقبل الدوري وآلية تنظيم الموسم الجديد.

شهد الاجتماع تصويتًا أوليًا أسفر عن موافقة 10 أندية على قرار الإلغاء، بينما امتنع 5 أندية عن التصويت وهي: إنبي، زد، سيراميكا، فاركو، وبتروجت، في حين تغيبت 3 أندية عن الاجتماع وهي: الزمالك، بيراميدز، وحرس الحدود.

وبعد مناقشات موسعة وتقديم ضمانات رسمية من رابطة الأندية بعودة النظام المعتاد للهبوط والصعود خلال موسمين أو ثلاثة على الأكثر، تمت إعادة التصويت، ليُحسم القرار بالموافقة الجماعية من جميع الأندية الحاضرة.

هذا القرار جاء تلبيةً لمطالب بعض الفرق التي تعاني في قاع الجدول، والتي رأت أن الظروف الاستثنائية وضغط الأجندة المحلية والدولية هذا الموسم تؤثر بشكل كبير على مبدأ العدالة التنافسية.