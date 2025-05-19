شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أندية الدوري المصري الممتاز، بالإجماع، تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ليستمر في قيادة شؤون المسابقة لموسم جديد، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بحضور ممثلي 15 ناديًا.

وجاء القرار بناءً على رغبة جماعية من الأندية الحاضرة، والتي أثنت على جهود الرابطة في تطوير المسابقة وتحقيق قدر من الاستقرار والتنظيم الفني والإداري على مدار المواسم الماضية.

كما وافقت الأندية رسميًا على اعتماد ترشيح النادي الأهلي للسيد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي السابق، كممثل جديد للنادي داخل الرابطة، وذلك خلفًا للكابتن عماد متعب، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

ويُعد هذا الدعم الجماعي من الأندية بمثابة دفعة قوية لمجلس الرابطة، لمواصلة تنفيذ خططه التطويرية خلال الموسم المقبل، وتعزيز العمل المشترك بين الرابطة والأندية في سبيل النهوض بمستوى الدوري المصري فنيًا وتنظيميًا.