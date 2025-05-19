شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترح فتح قيد لا محدود للأجانب مع تحديد عدد المشاركين بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

اقترح محمد يوسف، ممثل النادي الأهلي في اجتماع رابطة الأندية المصرية، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية دون حد أقصى للقيد، مع الالتزام بعدم مشاركة أكثر من خمسة لاعبين أجانب فقط داخل الملعب في كل مباراة.

‎وأكد يوسف خلال مناقشات اللائحة الجديدة الخاصة بالقيد، في اجتماع رابطة الأندية أن هذا المقترح يُعزز من فرص الأندية المصرية، وخاصة الأهلي، في الاستعداد الجيد للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تسمح بقيد عدد غير محدود من الأجانب في القائمة، وفق لوائح "فيفا".

‎وقال يوسف: "فتح باب القيد لعدد أكبر من اللاعبين الأجانب سيوفر مرونة فنية أكبر، خاصة في البطولات الدولية، لكن مع الحفاظ على التوازن المحلي من خلال تحديد عدد المشاركين داخل الملعب بـ5 فقط، نحقق المعادلة بين التطوير الفني وعدم التأثير على فرص اللاعبين المحليين."

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.