شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تمنح مهلة لتقديم ملاحظاتهم على لائحة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطتها لتطوير اللوائح وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة التنافسية، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة منح أندية الدوري الممتاز مهلة تمتد لمدة 30 يومًا، تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بنود لائحة المسابقة.

وتهدف الرابطة من هذه الخطوة إلى فتح باب الحوار البنّاء مع جميع الأندية، والاستماع لآرائهم وتوصياتهم حول اللائحة المنظمة للدوري الممتاز، بما يعكس روح التعاون والشراكة المؤسسية، ويضمن تطوير المنظومة الكروية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الرابطة أنها ستقوم بدراسة المقترحات التي تتسلمها بعناية، تمهيدًا لمراجعة اللائحة بشكل شامل، بما يواكب التطورات الفنية والإدارية للبطولة، ويخدم مصالح جميع الأطراف داخل المنظومة.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الرابطة في إشراك الأندية في صناعة القرار، وتعزيز مبادئ الحوكمة والاحترافية في إدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز.