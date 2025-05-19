شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا تحت 20 سنة: "سعيد بالبرونزية والمباراة كانت صعبة للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، وذلك عقب فوز فريقه على منتخب مصر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

واكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 3 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز. المباراة أمام مصر كانت صعبة للغاية، وحُسمت بركلات الترجيح، وهو ما يعكس مدى التقارب بين الفريقين”.

وأضاف: “كنا نطمح للوصول إلى النهائي، لكننا خسرنا بشكل مفاجئ أمام جنوب أفريقيا في نصف النهائي، رغم أننا كنا الأفضل خلال اللقاء. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن البطولة شهدت مستويات قوية من عدة منتخبات”.

وختم حديثه بالتأكيد على فخره بلاعبيه وما قدموه من أداء مميز طوال مشوار البطولة.