دورة روما: ألكاراس يحرز اللقب ويحطّم حلم سينر

الرياص - اسماء السيد - روما : توّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب على الملاعب الترابية، بفوزه على الإيطالي يانيك سينر الأول 7 6 (7 5) و6 1 الأحد في المباراة النهائية في روما.

وحقق ألكاراس الذي سيصعد إلى المركز الثاني عالميا خلف سينر في التصنيف العالمي الاثنين، لقبه الثالث هذا الموسم موجها إنذارا لمنافسيه قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس حيث سيدافع عن لقبه في الفترة بين 25 أيار/مايو والثامن من حزيران/يونيو المقبل.

وأكد ألكاراس أنه بالفعل أفضل لاعب في الوقت الحالي على الملاعب الترابية. فاز اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بلقبه الثاني على هذه الملاعب بعد مونتي كارلو، ولديه 16 انتصارا مقابل هزيمة واحدة فقط كانت في المباراة النهائية لدورة برشلونة.

كما هو اللقب التاسع عشر لألكاراس في مسيرته الاحترافية، وبدا "كارليتوس" مطمئنا بشكل كامل بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة اليمنى والتي حرمته من المشاركة في دورة مدريد لماسترز الألف نقطة.

وحطّم ألكاراس حلم سينر العائد الى المنافسة بعد ايقافه ثلاثة أشهر بسبب المنشطات، بالتتويج على أرضه، كما أوقف سلسلة انتصاراته المذهلة التي استمرت 26 مباراة، وهي الأطول في مسيرته والتي بدأت بعد هزيمته في نهائي دورة بكين أمام اللاعب الإسباني بالذات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومذاك، فاز سينر (23 عاما) بدورة شنغهاي لماسترز الالف نقطة، وبطولة أيه تي بي الختامية في تورينو (إيطاليا)، وكأس ديفيس مع إيطاليا، وببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، للمرة الثانية على التوالي في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولكنه ابتعد عن الملاعب من شباط/فبراير إلى أيار/مايو بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بعد اختبارين إيجابيين للمنشطات في آذار/مارس 2024، يقضي بإبعاده حتى الرابع من أيار/مايو.

وكانت دورة روما التي لم يسبق له أن تخطى فيها الدور ربع النهائي، بمثابة عودته إلى المنافسة. ورغم أنه لم يصبح أول إيطالي يفوز في فورو إيطاليكو منذ أدريانو باناتا في عام 1976، إلّا أن سينر تجاوز بوضوح هدفه الأولي المتمثل في "الفوز بمباراة أو اثنتين"، كما أوضح عند وصوله إلى روما.