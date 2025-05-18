شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين وادى دجلة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل الموافق 23 مايو الجارى موعدا لمباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلى، وتقام المباراة على ملعب نادي الإعلاميين.

فاز فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلي على فريق مسار بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما في إطار نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق سيدات الأهلى، ويضرب موعدا مع وادى دجلة في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على زد بهدف نظيف في نصف النهائي الآخر.