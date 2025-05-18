شكرا لقرائتكم خبر عن السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق نادي السويحلي الليبي على ضم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في الصيف القادم، بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على عدم تجديد عقد اللاعب في الموسم المقبل، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الأهلي منذ عام 2016 بسبب تقدمه في السن.

وينتهي عقد السولية مع الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، ولم يتحدد موقف اللاعب من المشاركة رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل، لتحديد موعد انضمامه للفريق الليبي.

ويرغب عمرو السولية في أن يتواجد بقائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية وبعدها يرحل عن القلعة الحمراء وينضم لنادي السويحلي الليبي.

يذكر أن نادي السويحلي الليبي كان قريبا من ضم عمرو السولية في الصيف الماضي، قبل أن يتوصل اللاعب إلى اتفاق بشأن تجديد عقده والاستمرار لموسم إضافي، قبل أن يستقر الرأي على عدم تجديد عقد اللاعب في الموسم المقبل.