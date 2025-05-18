شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت أندية الدورى المصرى على إلغاء الهبوط هذا الموسم الاستثنائى بالإجماع، خلال الاجتماع الذى دعت إليه رابطة الأندية اليوم الأحد، من أجل حسم شكل الدورى فى الموسم المقبل.

شكل الدورى الجديد



وأصبح عدد الأندية فى الموسم المقبل 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، مع صعود 3 أندية من دورى المحترفين فى الموسم المقبل، والذى حسم وادى دجلة والمقاولون العرب بطاقتين فى انتظار الثالث بين أبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.



واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل.



وقع مسئولو أندية الدورى الممتاز الذين حضروا اجتماع رابطة الأندية على محضر الاجتماع، مؤكدين موافقتهم على القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع اليوم، وقاموا باتخاذ صورة تذكارية عقب انتهاء الاجتماع.



ووافقت أندية الدورى المصرى الممتاز بالإجماع على إلغاء الهبوط هذا الموسم، وذلك خلال اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي عُقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور رؤساء ومندوبي الأندية، لمناقشة مستقبل الدوري وآلية تنظيم الموسم الجديد.



شهد الاجتماع تصويتًا أوليًا أسفر عن موافقة 10 أندية على قرار الإلغاء، بينما امتنع 5 أندية عن التصويت وهي: إنبي، زد، سيراميكا، فاركو، وبتروجت، في حين تغيبت 3 أندية عن الاجتماع وهي: الزمالك، بيراميدز، وحرس الحدود.



وبعد مناقشات موسعة وتقديم ضمانات رسمية من رابطة الأندية بعودة النظام المعتاد للهبوط والصعود خلال موسمين أو ثلاثة على الأكثر، تمت إعادة التصويت، ليُحسم القرار بالموافقة الجماعية من جميع الأندية الحاضرة.



هذا القرار جاء تلبيةً لمطالب بعض الفرق التي تعاني في قاع الجدول، والتي رأت أن الظروف الاستثنائية وضغط الأجندة المحلية والدولية هذا الموسم تؤثر بشكل كبير على مبدأ العدالة التنافسية.