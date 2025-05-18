شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الأندية توافق على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت ، منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

وافقت أندية الدوري المصري الممتاز بالإجماع على إلغاء الهبوط هذا الموسم، وذلك خلال اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي عُقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور رؤساء ومندوبي الأندية، لمناقشة مستقبل الدوري وآلية تنظيم الموسم الجديد.

منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا

اكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 3 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 25-23 فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب

قام مسئولو النادي الأهلي بترشيح إبراهيم الكفراوي ليكون ممثلا عن النادي في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، بدلا من عماد متعب نائب الرابطة السابق، والذي استقال من منصبه.

أحمد دياب: انطلاق الدورى الجديد 15 أغسطس المقبل

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 سينطلق رسميًا يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات.

طه عزت: الدورى القادم بـ21 فريقا.. والعودة للنظام الطبيعى بعد 3 سنوات

كشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدوري الممتاز في الموسم القادم 2025-2026 سيقام بمشاركة 21 فريقًا، وذلك تنفيذًا لقرار إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، والذي أُقر في اجتماع الأندية الأخير.

أحمد دياب: نتحفظ على بعض ما ورد بتوصيات التظلمات.. وعلى الأندية أن تفتخر بلائحتها

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن اللائحة التي تُدار بها مسابقة الدوري الممتاز تم إعدادها بعناية ووفقًا لأعلى المعايير الدولية، مطالبًا الأندية بأن تكون فخورة باللائحة التي تحكمها، باعتبارها نتاج توافق مشترك بين الرابطة والأندية المشاركة، واستنادًا إلى أنظمة معمول بها في أقوى دوريات العالم.