شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: أعتذر للجماهير.. وهدفنا الأساسي تحقق بالتأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عقب خسارة منتخب الشباب أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، وعدم تحقيق ميدالية قارية.

وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “أعتذر للجماهير المصرية عن عدم حصد ميدالية، لكننا حققنا الهدف الأساسي من البطولة وهو التأهل إلى كأس العالم القادمة، وهو ما نعتبره إنجازًا مهمًا.”

وأضاف: “أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار البطولة، خاصة في ظل الضغوط التي واجهوها لأول مرة في مشوارهم الكروي. كنا نطمح للوصول إلى النهائي على أقل تقدير، ولكن قدر الله وما شاء فعل.”

وأوضح نبيه أن المنتخب خاض مواجهة نيجيريا في غياب 9 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، ما أثر بشكل كبير على أداء الفريق في اللقاء.

كما وجّه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم الكبير الذي قدموه للجهاز الفني خلال الفترة القصيرة قبل انطلاق البطولة، إلى جانب دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول.

واختتم نبيه حديثه مؤكدًا أن العمل الجاد سيبدأ فورًا استعدادًا لكأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق أمامه 3 أشهر فقط للاستعداد، وسيسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع خوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة.