شكرا لقرائتكم خبر عن على زين أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والترجى التونسى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 09:48 م

حصل علي زين المعار من دينامو بوخارست لفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 25-23 فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

وحقق فريق الأهلى الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على ريد ستار الإيفوارى فى أول مواجهات البطولة بنتيجة 39-18.

فريق رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، والجيش الملكي المغربي.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

تأهل فريق الترجي التونسي لكرة اليد إلى نهائي السوبر الأفريقي بالفوز على منتدى درب سلطان المغربي في نصف النهائي.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات.