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تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي

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تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 18 مايو 2025 09:22 م

أعلنت محترفة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تاتيانا بوكان رحيلها عن صفوف الفريق الأحمر، و ذلك عبر صفحتها على " انستجرام "بعد قرار عدم التجديد بالاتفاق مع النادى.

و حصلت بوكان مؤخرا علي الدوري و السوبر المحلي مع الفريق الأحمر قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا .

تعرضت بركان لإصابة قوية بتمزق بأحد أربطة الكاحل الأيسر قبل السفر إلي بطولة أفريقيا إلا انها خضعت لتأهيل و شاركت مع الفريق الأحمر في أخر بطولة لها مع الأهلي قبل الرحيل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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