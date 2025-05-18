شكرا لقرائتكم خبر عن تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محترفة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تاتيانا بوكان رحيلها عن صفوف الفريق الأحمر، و ذلك عبر صفحتها على " انستجرام "بعد قرار عدم التجديد بالاتفاق مع النادى.

و حصلت بوكان مؤخرا علي الدوري و السوبر المحلي مع الفريق الأحمر قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا .

تعرضت بركان لإصابة قوية بتمزق بأحد أربطة الكاحل الأيسر قبل السفر إلي بطولة أفريقيا إلا انها خضعت لتأهيل و شاركت مع الفريق الأحمر في أخر بطولة لها مع الأهلي قبل الرحيل .