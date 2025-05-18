شكرا لقرائتكم خبر عن تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 18 مايو 2025 09:22 م
أعلنت محترفة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تاتيانا بوكان رحيلها عن صفوف الفريق الأحمر، و ذلك عبر صفحتها على " انستجرام "بعد قرار عدم التجديد بالاتفاق مع النادى.
و حصلت بوكان مؤخرا علي الدوري و السوبر المحلي مع الفريق الأحمر قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا .
تعرضت بركان لإصابة قوية بتمزق بأحد أربطة الكاحل الأيسر قبل السفر إلي بطولة أفريقيا إلا انها خضعت لتأهيل و شاركت مع الفريق الأحمر في أخر بطولة لها مع الأهلي قبل الرحيل .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز