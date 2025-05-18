شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو النادي الأهلي بترشيح إبراهيم الكفراوي ليكون ممثلا عن النادي في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، بدلا من عماد متعب نائب الرابطة السابق، والذي استقال من منصبه.

وشارك محمد شوقي، ممثل النادي الأهلي، في اجتماع رابطة الأندية المصرية، حيث عبّر عن موقف ناديه تجاه بعض القرارات المقترحة للموسم الجديد، مؤكدًا أن الأهلي لا يعارض إلغاء الهبوط، لكنه شدد على أهمية تنظيم جدول الدوري بشكل عادل ومنتظم.

‎وقال شوقي في اجتماع الرابطة: "مشكلتنا مش في إلغاء الهبوط، لكن في ازدحام الجدول وتكديس المباريات، وده بيأثر على الفرق اللي عندها ارتباطات خارجية زي الأهلي، سواء في البطولات الإفريقية أو غيرها".

‎وأكد أن النادي الأهلي يطالب بمسابقة تُراعى فيها المعايير الاحترافية وتحقق العدالة بين الأندية، مع ضرورة التنسيق الجيد لضمان جاهزية الفرق وعدم إرهاق اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

‎ويأتي هذا التصريح وسط حالة من الجدل في الكرة المصرية حول شكل الموسم الجديد، مع مطالبات متزايدة من الأندية بضرورة مراعاة مصالح الجميع وضمان عدالة المنافسة.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.