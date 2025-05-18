شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الروبي أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وأول أغسطس لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 09:13 م

حصلت فرح الروبي، لاعبة فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس التي يستضيفها النادي، وذلك بعد الفوز على على أول أغسطس.

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة.

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة 39 / 19 ، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة 39 / 21 ، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي 22 / 25 .