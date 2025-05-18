شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب إدارة سيراميكا ببقاء رباعى بيراميدز فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، على مطالبة إدارة سيراميكا بالعمل على الإبقاء على رباعى بيراميدز، داخل صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وطالب على ماهر إدارة فريقه بضرورة بقاء الرباعى إسلام عيسى وفخرى لاكاى ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة سواء بتجديد إعارتهم أو شرائهم بشكل نهائى.



ولم يحسم على ماهر حتى الآن موقف عبد الله مجدى وهو المعار أيضا من بيراميدز، ولكن لم يشارك مع على ماهر بشكل مستمر لكثرة الإصابات التى تعرض له اللاعب فى الفترة الأخيرة.

ويسعى على ماهر لبناء فريق قوى لسيراميكا استعدادا للموسم المقبل من أجل محاولة حصد الألقاب والمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم بعد المقبل.



وحقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على المصرى بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.