شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع حرس الحدود "سلبيا" فى الشوط الأول من دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول بين فاركو وحرس الحدود سلبيا في المباراة المقامة بينهما بالإسكندرية في ختام مباريات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وسيطر لاعبو فاركو على مجريات المباراة تماما، وأضاع لاعبوه عدة فرص سهلة كانت كفيلة بإنهاء الشوط الأول متفوقا بهدف على أقل تقدير، إلا أن رعونة لاعبيه حالت دون إحراز الأهداف.

جاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا - أحمد عوض – ياسين مرعي - باباكار نداي

الوسط: محمد فخري – أحمد البحراوي –– محمود عماد – عمر رضا

الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف

جاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: أيمن رجب

الدفاع: كريم يحيى – إسلام أبو سليمة – محمد سامي – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: محمود العربي - محمد مجلي – محمد مصطفى - فوزي الحناوي

الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع والأخير برصيد 23 نقطة من 5 مباريات، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 31 نقطة من 5 مباريات.