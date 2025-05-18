الامارات | عمر السويدي و«كوماندو جروب» «الأفضل» في ختام بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأخيرة من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، والتي شهدت تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات في فئة المحترفين، وتوج البطل الإماراتي عمر السويدي بلقب أفضل لاعب في العالم وفقا لتصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن موسم 2024 - 2025 برصيد 11200 نقطة في فئة المحترفين حزام أسود لوزن 56 كجم، مؤكدا المكانة العالمية المتقدمة لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

كما حافظت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية على صدارتها لترتيب الأكاديميات العالمية برصيد 140100 نقطة، بفضل الأداء المتميز للاعبيها، ما يعكس فعالية البنية التحتية الرياضية التي وفّرتها الدولة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها عالمياً.

قام بتتويج الفائزين بجوائز الموسم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق عمر البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وحول نتائج اليوم الأخير في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي جراند سلام التي تم تخصيصها للمحترفين، فقد تصدرت البرازيل المركز الأول، وحلت الإمارات في المركز الثاني، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث، في دلالة واضحة على التطور الكبير الذي تشهده البطولة على الصعيدين الفني والتنظيمي داخل الدولة.

وأكد طارق عمر البحري، أن بطولة «أبوظبي جراند سلام» تجسّد المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، مشيراً إلى أن التنظيم الاحترافي والبيئة التنافسية الفريدة ساهما في استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم.