شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: نتحفظ على بعض ما ورد بتوصيات التظلمات.. وعلى الأندية أن تفتخر بلائحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن اللائحة التي تُدار بها مسابقة الدوري الممتاز تم إعدادها بعناية ووفقًا لأعلى المعايير الدولية، مطالبًا الأندية بأن تكون فخورة باللائحة التي تحكمها، باعتبارها نتاج توافق مشترك بين الرابطة والأندية المشاركة، واستنادًا إلى أنظمة معمول بها في أقوى دوريات العالم.

وقال دياب، في تصريحات إعلامية: "الرابطة تحترم جميع الأندية، وتحترم توصيات لجنة التظلمات، لكنها تتحفظ على بعض ما ورد بها، خاصة أنها تتناقض مع لوائح معمول بها في الفيفا، والدوريات العالمية والعربية. نحن لا نبتكر شيئًا جديدًا، بل نطبّق ما هو مطبّق في الدوري الإنجليزي، والإيطالي، والإسباني، وحتى السعودي والإماراتي".

وأضاف: "المادتان 62 و63 على سبيل المثال موجودتان حرفيًا في لوائح هذه الدوريات، وهما جوهريتان لضمان استقرار المسابقة وتطبيق اللوائح بشكل موحّد. أما المادة 17/4 الخاصة بالانسحاب، فهي ليست محل اجتهاد أو تلاعب، بل واضحة وصارمة، وتعاقب الفريق المنسحب بطريقة عادلة تحافظ على نزاهة المنافسة".

وأشار دياب إلى أن الرابطة تستغرب من بعض التوصيات، مثل إلغاء بعض المواد أو فرض قرعة جديدة في منتصف الموسم، قائلاً: "نظامنا واضح، وقرعة الدوري تُجرى علنًا في بداية الموسم بحضور كل الأندية. ما يحدث لاحقًا مجرد تسكين للمباريات، وليس قرعة جديدة".

وفي ختام تصريحاته، قال أحمد دياب: "نحن ملتزمون تمامًا بلوائح الاتحاد المصري والفيفا، وكل المواد واضحة في لائحتنا بداية من المقدمة حتى المادة الأخيرة. هذه لائحة محترمة، ويجب أن تشعر الأندية بالثقة لأنها تُدار من خلالها".