شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 3 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

أحرز هدف شباب الفراعنة عمر أسامة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وجاءت أحداث الشوط متوسطة المستوى وظهر عليها رغبة المنتخبين في الفوز لتحقيق الميدالية البرونزية في البطولة.

وتعادل منتخب شباب نيجيريا مع منتخب الشباب بهدف لمثله عن طريق أمول في الدقيقة 47 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، واستمرت النتيجة بالتعادل حتى نهاية اللقاء واحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح حيث أهدر الفراعنة ركلتي ترجيحيتين.

كان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم للشباب بعد التأهل غلى نصف نهائي أمم إفريقيا.

جاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجى – محمود لبيب

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد رأفت – مهاب سامى – أحمد أشرف

خط الهجوم: عمر أسامة – مهند محمد

الاحتياطى: عبد المنعم تامر – محمد منشاوى – عمر خضر – عمرو بيبو – محمد هيثم – محمد زعلوك – عمورى.