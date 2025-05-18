شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: انطلاق الدورى الجديد 15 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 سينطلق رسميًا يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات.

وأكد دياب أن تحديد هذا الموعد المبكر يهدف إلى تنظيم الأجندة المحلية، وضمان إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، بما يتماشى مع الارتباطات الدولية والبطولات القارية التي تشارك فيها الأندية المصرية.

‎

وأضاف: "نحن نعمل على تقديم موسم أكثر تنظيمًا واستقرارًا، وسنعلن قريبًا عن جدول المباريات بالكامل بعد اعتماد الشكل النهائي للمسابقة."

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.