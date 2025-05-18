شكرا لقرائتكم خبر عن طه عزت: الدورى القادم بـ21 فريقا.. والعودة للنظام الطبيعى بعد 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

كشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدوري الممتاز في الموسم القادم 2025-2026 سيقام بمشاركة 21 فريقًا، وذلك تنفيذًا لقرار إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، والذي أُقر في اجتماع الأندية الأخير.

وقال عزت، على هامش اجتماع رابطة الأندية المحترفة، أن هذا القرار جاء بالتوافق مع الأندية، وضمن خطة مرحلية للحفاظ على التوازن الفني والتنافسي، مع التأكيد على أن الرابطة حريصة على العودة إلى النظام الطبيعي للدوري خلال ثلاث سنوات فقط.

وأضاف: "ابتداءً من الموسم المقبل، سيتم هبوط 4 أندية من الدوري الممتاز، مقابل صعود 3 أندية من القسم الثاني، على أن يستمر العمل بنظام الدوري الحالي (دورين – ذهاب وإياب) حتى نهاية المدة الانتقالية بعد ثلاث سنوات".

ويُعد هذا التعديل جزءًا من خطة شاملة لتطوير المسابقة وتخفيف الأعباء الناتجة عن ازدحام الجدول وضغط المشاركات المحلية والدولية، كما يُسهم في خلق فرص أكبر للاستقرار الفني والإداري داخل الأندية.