شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الوقت الأصلى لمباراة منتخب الشباب ونيجيريا بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر للشباب بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره النيجيري في اللقاء المقام بينهما باستاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح من أجل تحديد صاحب المركز الثالث.

أحرز هدف شباب الفراعنة عمر أسامة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وجاءت أحداث الشوط متوسطة المستوى وظهر عليها رغبة المنتخبين في الفوز لتحقيق الميدالية البرونزية في البطولة.

وتعادل منتخب شباب نيجيريا مع منتخب الشباب بهدف لمثله عن طريق أمول في الدقيقة 47 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

جاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجى – محمود لبيب

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد رأفت – مهاب سامى – أحمد أشرف

خط الهجوم: عمر أسامة – مهند محمد

الاحتياطى: عبد المنعم تامر – محمد منشاوى – عمر خضر – عمرو بيبو – محمد هيثم – محمد زعلوك – عمورى.