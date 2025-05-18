الامارات | حميد الطاير رئيساً لشركة النصر لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الرياضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم برئاسة حميد أحمد الطاير، وعبدالله يوسف آل علي نائبا للرئيس، وعضوية علي الزعابي وسيف عمر الدليل، وذلك وفقاً لبيان رسمي نشره النادي على حسابه الرسمي في "إكس".

ويأتي التشكيل الجديد عقب استقالة المجلس السابق برئاسة عبدالله بن طوق بعد تراجع نتائج الفريق وخسارته بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.