شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بريميرو الأنجولى فى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 07:33 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ونجح فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فى تحقيق الفوز الثالث بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد اللقب، على الرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.