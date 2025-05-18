شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تتعادل مع منتخب الشباب بهدف لمثله فى الدقيقة 47 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م

تعادل منتخب شباب نيجيريا مع منتخب الشباب بهدف لمثله عن طريق أمول في الدقيقة 47 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

تقدم شباب الفراعنة عن طريق عمر أسامة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وتعادل امول لنيجيريا في الدقيقة 47

جاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالى:



حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجى – محمود لبيب

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد رأفت – مهاب سامى – أحمد أشرف

خط الهجوم: عمر أسامة – مهند محمد

الاحتياطى: عبد المنعم تامر – محمد منشاوى – عمر خضر – عمرو بيبو – محمد هيثم – محمد زعلوك – عمورى.