شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتقدم على نيجيريا بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

تقدم منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، على نظيره النيجيري بهدف مقابل للا شيء في الشوط الأول من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

أحرز هدف شباب الفراعنة عمر أسامة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، وجاءت أحداث الشوط متوسطة المستوى وظهر عليها رغبة المنتخبين في الفوز لتحقيق الميدالية البرونزية في البطولة.

جاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجى – محمود لبيب

خط الوسط: أحمد كباكا – محمد رأفت – مهاب سامى – أحمد أشرف

خط الهجوم: عمر أسامة – مهند محمد

الاحتياطى: عبد المنعم تامر – محمد منشاوى – عمر خضر – عمرو بيبو – محمد هيثم – محمد زعلوك – عمورى.