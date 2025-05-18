شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق الأهلي كثيرا من حسم لقب الدوري رقم 45 في تاريخه، حيث تفصله 90 دقيقة عن حسم اللقب والإبقاء على الدرع في الجزيرة، بعد فوزه القاتل على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة البطولة في الدوري المصري الممتاز، ليتأجل حسم لقب الدوري هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي للنقطة 55 في صدارة الدوري، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع.

وشهد مشوار الأهلي نحو تحقيق لقب الدوري العديد من اللحظات الفارقة التي أبقت على حظوظ الفريق الأحمر نحو الحفاظ على اللقب، بعدما كان بعيدا عن التتويج، بفضل فارق الأربعة نقاط مع بيراميدز، ولكن حدث أكثر من موقف كان نقطة تحول من سحب قمة الدوري من الفريق السماوي ونقلها إلى الفريق الأحمر، ويحتاج للفوز في مباراة فاركو الختامية في مشواره بالدوري لضمان التتويج بالدرع رقم 45 في تاريخه بدون النظر إلى نتائج باقي المنافسين، ولعل أزبر اللحظات الفارقة:

هدف رضا في بيراميدز

في الوقت الذي كانت تتجه فيه مباراة الأهلي وبيراميدز في المرحلة النهائية من عمر الدوري نحو فوز الفريق السماوي بهدف نظيف، إلا أن أحمد رضا كان له رأي آخر، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في الوقت القاتل، ويبقى على فارق الأربعة نقاط، بعدما كان الفارق في طريقه إلى 7 نقاط.

إنقاذ ياسر إبراهيم

قام ياسر إبراهيم بنقاذ أسطوري في مباراة سيراميكا، أبقى على حظوظ فريقه في الخروج بالثلاث نقاط بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف، ولكن لو مرت كرة محمد رضا لاعب سيراميكا إلى الشباك التي أنقذها ياسر إبراهيم من على خط المرمى في الوقت بدل الضائع لخسر الفريق الأحمر نقطتين في مشوار التتويج باللقب الـ45 في تاريخه، كما سبق وقام بإنقاذ رائع في مباراة بتروجت في أول لقاء تحت قيادة عماد النحاس كان كفيلا بمساعدة فريقه على الخروج بالثلاث نقاط.

قاضية وسام أبو علي

ساهم هدف وسام أبو علي الذي سجله في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الإبقاء على حظوظ الأهلي نحو التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، بعدما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل الإيجابي 1/1، والتساوي مع بيراميدز في عدد النقاط بعد فوز الأخير على بتروجت بثنائية في الجولة السابعة أيضا، ولكن قاضية وسام منحت الأهلي الانفارد بصدارة الدوري والاقترب كثيرا من حسم اللقب.

أول هدية من فاركو

استفاد الأهلي من سقوط بيراميدز أمام فاركو بنتيجة 3 / 2 في الجولة الخامسة، لتشتعل المنافسة خاصة بعد فوز الأهلي على حرس الحدود بخماسية في نفس الجولة، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى نقطة وحيدة لصالح بيراميدز المتصدر.

هدية جديدة من البنك

في الجولة السادسة أجهز البنك الأهلي على بيراميدز الجريح وفاز عليه بنتيجة 4 / 2 في الجولة السادسة، ليواصل الفريق السماوي نزيف النقاط في المقابل خطف الأهلي فوزا محققا على المصري بنتيجة 4 / 2 ويعتلي الأهلي الصدارة، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني، وتغير الوضع رأسا على عقب، حيث أصبح حسم لقب الدوري بيد الأهلي بدلا من بيراميدز.

5 انتصارات متتالية

الأهلي لم يكتف بهدايا المنافسين، بل عمل على تحقيق الانتصار في كل المباريات المتبقية بعد رحيل كولر، ونجح الفريق الأحمر في حصد 5 انتصارات متتالية على فرق بتروجت وحرس الحدود والمصري وسيراميكا وأخيرا البنك الأهلي، ليجمع 15 نقطة يصل بها للنقطة 55 بعدما كان يتوقف قبل رحيل كولر عند 40 نقطة فقط وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز.