شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن أزمة الأندية الجماهيرية في الكرة المصرية أزمة متجذّرة ومعقّدة، ولا يمكن التعامل معها بشكل استثنائي في كل موسم دون النظر للأسباب الحقيقية خلف تراجعها.

وقال دياب خلال كلمته في اجتماع الرابطة: "إذا كانت الأندية الجماهيرية هي أصل كرة القدم، فإن الأندية الاستثمارية قد أثْرَت اللعبة وساهمت في تطويرها، العالم كله يُدار بمنطق الشركات، أما مفهوم النادي الموجود لدينا في مصر، فهو لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم".

وأشار إلى أن دور الرابطة لا يقتصر على تنظيم المسابقة، بل يشمل أيضًا توجيه الرسائل إلى وزارة الشباب والرياضة ومجالس الأندية من أجل تفعيل الاستثمار وتحويل الأندية إلى شركات، وهو ما يجب أن يكون جزءًا من قانون الرياضة الجديد.

وأضاف دياب: "إلغاء الهبوط ليس قرارًا إداريًا بسيطًا، بل هو قرار له ضريبة، وهذه الضريبة ستتحملها الأندية نفسها، وليس أطرافًا خارجية. ضمان استقرار المسابقة مسئولية الأندية في المقام الأول."

وكشف رئيس الرابطة عن أن الموسم المقبل مرتبط بالقرار النهائي بشأن الهبوط، مضيفًا: "في حال عدم إلغاء الهبوط، سنخوض الموسم بـ19 ناديًا، أما إذا تم إلغاء الهبوط، فسنكون أمام 21 ناديًا، وسأحتاج موسمين كاملين للعودة إلى الشكل الطبيعي للمسابقة."

واختتم دياب حديثه محذرًا من خطورة قرار الإلغاء، قائلاً:"العالم يتجه نحو تقليص عدد أندية الدوري الممتاز لضمان الجودة والاستمرارية، ونحن نسير في الاتجاه المعاكس، وهو أمر لا يصب في مصلحة الكرة المصرية."

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.