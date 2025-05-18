شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس في مباراة فاركو المقرر لها 28 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج والأخيرة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وغاب الدبيس وعطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الأخيرة للإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة بيراميدز بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري يوم 26 يناير الماضي حيث عانى الأول من التواء فى الكاحل، فيما عانى الثاني من شد فى العضلة الخلفية.

وخاض المغربي يحيى عطية الله والظهير الشاب كريم الدبيس تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء وبات الثنائي جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي في قائمة الأهلي لمباراة فاركو إذا قرر الجهاز الفني الاستعانة بهما لتدعيم الفريق في مباراة "حسم" الدوري.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 55 نقطة ويحتاج الفوز أو التعادل مع فاركو المقرر لها الثامنة من مساء 28 مايو الجاري بإستاد القاهرة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي 2-1 أمس ، السبت، في الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.