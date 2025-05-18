شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس الأحد، 18 مايو 2025 06:10 م

نجح منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه فى إحراز هدف التقدم على منتخب نيجيريا عن طريق عمر أسامة فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الدفاع الجوى لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر . وجاء تشكيل منتخب الشباب على النحو التالى: حراسة المرمى : أحمد وهب

خط الدفاع : محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجى – محمود لبيب

خط الوسط : أحمد كباكا – محمد رأفت – مهاب سامى – أحمد أشرف

خط الهجوم : عمر أسامة – مهند محمد

الاحتياطى : عبد المنعم تامر – محمد منشاوى – عمر خضر – عمرو بيبو – محمد هيثم – محمد زعلوك – عمورى.

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