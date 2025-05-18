شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتجه لعدم تفعيل بند شراء صديق أوجولا من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل نادى بيراميدز لعدم تفعيل بند شراء النيجيري صديق أوجولا لاعب فريق سيراميكا، المعار للفريق السماوى حتى نهاية الموسم الجارى، حيث لم يبد بيراميدز رغبته فى تفعيل بندء الشراء حتى الوقت الحالى.

وترى إدارة بيراميدز أن صديق أوجولا لاعب مميز لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب مع الفريق السماوى، ما يجعل فرص استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل ضعيفة.

وكانت صفقة استعارة بيراميدز لصديق أوجولا شهدت ضم سيراميكا لكل من عبد الله مجدي وفخرى لاكاى ومحمود زلاكا وإسلام عيسى على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على بتروجت بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.