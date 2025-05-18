شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أيمن الشريعي: أرفض التفريق بين الأندية الجماهيرية والاستثمارية.. نحترم اللوائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعرب أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن رفضه القاطع لأي تفرقة بين الأندية الجماهيرية والأندية الاستثمارية، مشددًا على أن الاحتراف يقتضي احترام جميع الأندية دون تمييز.

‎وقال الشريعي فى تصريحات خلال اجتماع رابطة الأندية ، "نادي إنبي يعاني في صراع الهبوط هذا الموسم، ومع ذلك نُعلن احترامنا الكامل للوائح ونرفض إلغاء الهبوط، لا يمكن أن نتحدث عن العدالة ثم نُفرّق بين الأندية حسب تصنيفات غير منطقية."

‎وأضاف، "طالما اخترنا طريق الاحتراف فيجب أن نحترم كل من يسير فى هذا الطريق، سواء كان ناديا جماهيريا أو استثماريا، إن استمرار التمييز يضر بالمنظومة ولا يخدم الكرة المصرية."

‎كما أعلن الشريعي رفضه القاطع لفكرة تقسيم الدوري إلى مجموعتين أو إطلاق تسمية "مجموعة الهبوط" على إحدى المجموعات، قائلا، "نريد معيارًا ثابتًا فى إدارة المسابقة حتى لا تتكرر المآسي، لا يُعقل أن نُغير شكل الدوري كلما واجه نادٍ جماهيري أزمة، إن كانت أندية الشركات لا تحظى بنفس الاهتمام فليُنشأ دوري خاص بها!".

‎واختتم رئيس إنبي تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه النادي في دعم المنتخبات الوطنية قائلاً، "نادي إنبي يُمثّل مستقبل منتخبات مصر فى السنوات الخمس المقبلة، ولدينا 12 لاعبًا فى منتخب 2008، بالإضافة إلى تواجدنا القوي في جميع المنتخبات السنية."

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.