شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي أفضل لاعب فى مباراة الزمالك ومنتدى المغربى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 05:54 م

حصل كريم هنداوي حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك على أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على منتدى درب سلطان المغربى بنتيجة 36-20 ، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على نظيره جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.