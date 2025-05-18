شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم منتدى المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 05:48 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على منتدى درب سلطان المغربى 36-20، فى ثالث مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على نظيره جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.