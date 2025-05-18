شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع رابطة الأندية لمناقشة تصور الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جميع ممثلي الأندية الاجتماع الذي عقدته رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم بأحد فنادق القاهرة، مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد، فيما كان الزمالك الغائب الوحيد.

ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى فى منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.



اجتماع رابطة الأندية