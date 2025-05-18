شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب مباراة الأهلي ودجلة بنهائي كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلى في الرابعة عصر الجمعة المقبل 23 مايو، وتقام المباراة على ملعب نادي الإعلاميين.

وتأهل فريق دجلة للنهائي على حساب زد بينما صعد الأهلي على حساب مسار.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين باللجوء للوقت الإضافي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.