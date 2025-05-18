شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يطالب بالتصويت الفوري على إلغاء الهبوط هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

دعا وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، رابطة الأندية المحترفة إلى طرح قرار إلغاء الهبوط للتصويت الفوري، مطالبًا بحسم الموقف خلال اجتماع الرابطة وعدم تأجيل الإعلان عن القرار.

‎وأكد دعبس، في اجتماع الرابطة المنعقد حاليا، أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار نهائي وواضح بشأن مصير الهبوط، مشيرًا إلى أن الاستمرار في حالة الجدل قد يؤثر سلبًا على استقرار الدوري ويزيد من حالة التوتر بين الأندية.

‎وقال دعبس: "نُقدّر المجهود الكبير الذي بذلته الرابطة هذا الموسم في سبيل انتظام المسابقة، ونعلم أنها تسعى لاتخاذ القرار الذي يضمن استمرار الأندية الجماهيرية العريقة التي تعاني من ظروف صعبة تهدد بقاءها في المشهد الكروي."

‎وأضاف أن السماح بالتصويت هو الحل الأمثل لإقرار العدالة وتحمّل كل نادٍ لمسؤوليته تجاه مستقبل المسابقة، مؤكدًا أن ناديه سيتماشى مع ما تُقرره الأغلبية في إطار الديمقراطية والشفافية.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.