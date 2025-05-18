شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الشباب أمام نيجيريا لتحديد برونزية كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 05:34 م

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب ، تشكيلة الفراعنة أمام نيجيريا باستاد الدفاع الجوى، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتختتم اليوم أيضا بمباراة النهائي بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:



حراسة المرمى : أحمد وهب

خط الدفاع : محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجى – محمود لبيب

خط الوسط : أحمد كباكا – محمد السيد – مهاب سامى – أحمد أشرف

خط الهجوم : عمر أسامة – مهند محمد

الاحتياطى : عبد المنعم تامر – محمد منشاوى – عمر خضر – محمد رأفت – عمرو بيبو – محمد هيثم – محمد زعلوك – عمورى.