شكرا لقرائتكم خبر عن "دوري ياسر إبراهيم".. 9 نقاط مؤثرة تمهد طريق الأهلى نحو التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق الأهلي فى الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدف فوز الأهلي 2-1 على البنك الأهلي بالدقيقة 96 من تمريرة سحرية للمدافع ياسر إبراهيم، ليبقي الفريق الأحمر على القمة قبل جولة من النهاية بفارق نقطتين عن بيراميدز. وحال نجح الأهلي في تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم فإنه يستحق عن جدارة أن يخلد فى التاريخ بـإسم "دوري ياسر إبراهيم" الذى يشتهر بين جماهير ناديه بغناؤه "روحوا ناموا" عقب الاحتفال بالتتويج بالبطولات.

البداية كانت حينما تلقى ياسر إبراهيم انتقادات جماهيرية واسعة بعدما كان سببًا في إقصاء الأهلي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، عندما سجل هدفًا بالخطأ فى مرمى محمد الشناوي خلال الدقائق الأخيرة من لقاء إياب نصف النهائي ضد ماميلودي صنداونز.

وعاد البالغ من العمر 32 عامًا إلى تصحيح الخطأ، بدل المرة ثلاثة ليهدى الأحمر 9 نقاط مؤثرة فى سباق حسم الدوري، المشهد الأول كان في لقاء الأهلي ضد بتروجت في المواجهة الأولى تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس، وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 على حساب بتروجت، ولكن هذا الانتصار كان مهدداً لولا ياسر إبراهيم الذي أنقذ فرصة هدف محقق في الدقيقة 75.

وظهر المدافع ياسر إبراهيم في دور البطولة في الدقائق الـ+90 من لقاء سيراميكا، إذ أبعد الكرة من على خط مرمى محمد الشناوي، ليحصل الأهلي على ثلاث نقاط بدلًا من نقطة واحدة.

المشهد الثالث يتمثل فى صناعة هدف الفوز للأهلي في مباراة البنك الأهلي حينما هيأ ياسر إبراهيم الكرة إلى الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في اللحظات الأخيرة ليودع اللاعب الكرة في مرمى البنك محرزاً هدف الفوز.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 28 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.