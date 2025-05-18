شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تضيف اللقب العاشر لسيدات الفراعنة المتوجات ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أضافت البطلة المصرية نور الشربيني ، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، اللقب العاشر لبطلات الاسكواش المصري المتوجات ببطولة العالم، وذلك بعدما حصدت لقبها الثامن بالبطولة التي استضافتها شيكاغو الأمريكية فجر اليوم.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

وأعربت البطلة المصرية نور الشربيني عن سعادتها عقب تتويجها ببطولة العالم للاسكواش وقالت نور الشربيني في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين عقب التتويج: إنه أمر مذهل، لم أكن أتصور أنني سأفوز باللقب الثامن، الجميع كان يتحدث عن رقم نيكول ديفيد، ولم أكن أتخيل أنني سأعادل هذا الرقم، مررت بموسم صعب، وهذا اللقب يعني الكثير لي ولفريقي ووالديّ."

أضافت البطلة المصرية: "هانيا ما زالت صغيرة، وكانت تخوض أول نهائي لها، وهذا وضع صعب، أنا كنت أملك الأفضلية بفضل الخبرة، ورغم أنها شعرت بالتوتر في البداية، عادت ونافست بقوة، وكادت أن تفوز بالشوط الرابع، إنها لاعبة رائعة، وأنا واثقة بأنها ستحقق هذا اللقب أكثر من مرة في المستقبل."

وجاءت قائمة البطلات المتوجات باللقب كالتالي:

2024-2025 نور الشربيني (مصر)

2023-2024 نوران جوهر (مصر)

2022-2023 نور الشربيني (مصر)

2021-2022 نور الشربيني (مصر)

2020-2021 نور الشربيني (مصر)

2019-2020 نور الشربيني (مصر)

2018-2019 نور الشربيني (مصر)

2017 رنيم الوليلي ( مصر)

2016 نور الشربيني (مصر)

2015 نور الشربيني (مصر)