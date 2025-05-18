شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإسماعيلي مطالباً بإلغاء الهبوط: عشنا موسما استثنائيا بعد وفاة مدربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎طالب نادي الإسماعيلي ، عبر رئيسه نصر أبو الحسن ، بإلغاء الهبوط في دوري Nile هذا الموسم، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية التي مر بها النادي تستدعي النظر بعين الإنصاف والواقعية إلى وضع الأندية الجماهيرية.

‎وفي كلمته خلال اجتماع رابطة الأندية، أوضح أبو الحسن أن الإسماعيلي خاض الموسم في ظروفا شبه مستحيلة، أبرزها وفاة ايهاب جلال المدير الفني قبل انطلاق المسابقة، وسلسلة إصابات قوية ضربت صفوف الفريق، وإيقاف القيد ما حرم الفريق من تدعيم الصفوف، ومديونيات خارجية ضخمة تخطت الـ9 ملايين دولار فى قضايا دولية.

‎وأضاف أبو الحسن، "منذ بداية الدوري وحتى الآن، صعد 74 ناديًا تابعًا لشركات وهيئات، في المقابل تواجه الأندية الجماهيرية العريقة صعوبات قد تؤدي إلى اختفائها من المشهد الكروي إذا لم يتم التدخل العاجل."

‎وأكد رئيس الإسماعيلي أن استمرار الهبوط في ظل هذه الأوضاع قد يُجهز على تاريخ أندية تمثل روح الكرة المصرية وجماهيرها، داعيًا الرابطة إلى موقف استثنائي من أجل الحفاظ على الهوية الكروية للبلاد.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط