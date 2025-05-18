شكرا لقرائتكم خبر عن زد يطالب بضمانات حال إلغاء الهبوط: نحتاج رؤية واضحة تحترم الاستثمارات واللوائح والان مع تفاصيل الخبر

طالب أحمد عبد الله، ممثل نادي زد، بتقديم ضمانات واضحة ورؤية مستقبلية شاملة في حال تم اتخاذ قرار بإلغاء الهبوط في دوري Nile هذا الموسم، مؤكدًا أن المسابقة يجب أن تُدار برؤية طويلة المدى تحترم اللوائح وتحمي الاستثمارات.

وخلال اجتماع رابطة الأندية، المنعقد حاليا تساءل عبد الله، "هل كنا سنناقش إلغاء الهبوط لو أن الأندية المتضررة كانت أندية استثمارية؟"

وأضاف، "نحن كأندية استثمارية نضخ أموالاً كبيرة ونبني مشروعات طويلة الأجل، ونحتاج إلى رؤية مستقرة للمسابقة تضمن العدالة والتنافسية. إذا تم إلغاء الهبوط هذا الموسم، نريد ضمانات جادة بعدم تكرار ذلك دون مبررات قوية."

وطالب عبد الله بأن يتم التعامل مع جميع الأندية بمعايير موحدة، مؤكدًا أن ما تحتاجه الكرة المصرية اليوم هو مسابقة مستقرة، تُدار باحتراف، وتحترم اللوائح منذ انطلاقها وحتى نهايتها.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.