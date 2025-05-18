شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة التجديد وراء غياب عبد الله السعيد عن معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك السبب الحقيقى وراء غياب عبد الله السعيد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، عن معسكر فريقه الذى انطلق حاليًا فى الإسماعيلية، وحتى مساء الأربعاء المقبل.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أزمة تجديد تعاقد عبد الله السعيد وراء تغيب اللاعب عن المعسكر، حيث لم يتم حسم ملف تجديد اللاعب حتى الوقت الحالى، ولم يتم الموافقة على مطالبه المادية التى حددها من أجل الموافقة على التجديد.

ويغيب السعيد عن معسكر الزمالك فى الإسماعيلية، كما يغيب زيزو فى ظل خضوعه لبرنامج تدريب فردى بسبب الغياب عن التدريبات طوال الفترة الماضية.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبتروجت وبيراميدز وسط تجهيزات متأخرة

ومن المقرر أن يستمر الفريق فى المعسكر المغلق حتى مساء الأربعاء المُقبل، في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة، فى ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في مسابقة الدوري، بجانب مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر.

وستُقام تدريبات الفريق خلال المعسكر باستاد هيئة قناة السويس، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة 24 مايو الجاري باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض انطلاق معسكر الزمالك بداية من أمس، السبت، إلا أن عدم توفر بعض المعدات وملابس اللاعبين تسبب فى تأجيل المعسكر.