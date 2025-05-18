شكرا لقرائتكم خبر عن ‎المصري والاتحاد يدعمان إلغاء الهبوط.. وسيراميكا يلتزم الحياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع رابطة الأندية تباينًا في المواقف بشأن قضية إلغاء الهبوط في دوري Nile، حيث أعلن المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري دعمهما لفكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم، بينما اختار نادي سيراميكا الوقوف على الحياد.

‎ومثّل النادي المصري في الاجتماع النائب الحسيني أبو قمر، فيما حضر عن نادي الاتحاد السكندري رئيسه محمد مصيلحي، وأبدى الطرفان تأييدهما لفكرة إلغاء الهبوط، معتبرين أن القرار من شأنه حماية الأندية الجماهيرية من خطر الاختفاء، خصوصًا في ظل التحديات المالية والتنظيمية التي تواجه بعض الفرق.

‎وفي المقابل، اتخذ نادي سيراميكا، ممثلاً في المدير التنفيذي معتز البطاوي، موقفًا محايدًا، مؤكدًا أن النادي يُفضّل أن تتخذ الرابطة القرار الذي تراه مناسبًا ويُحقق تطور الكرة المصرية ويحافظ على قيم العدالة والمنافسة.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد حال الغاء الهبوط.