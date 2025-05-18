شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسكت رابطة الأندية المصرية المحترفة بتطبيق لائحة المسابقات وموقفها الرافض من إلغاء الهبوط، وذلك في اجتماعها المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

‎وفي كلمته قال أحمد دياب رئيس الرابطة في الاجتماع، إن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قوانين المسابقة أمر غير قابل للتفاوض، مشدداً على أن الهبوط سيُطبق كما هو منصوص عليه فى اللائحة دون أي تغييرات.

‎يأتي هذا القرار ردًا على بعض الأصوات التي طالبت بإلغاء الهبوط بسبب الظروف الصعبة التي واجهتها بعض الأندية هذا الموسم، إلا أن الرابطة رأت أن أي استثناءات قد تخل بمبدأ العدالة وتؤثر على نزاهة البطولة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

ويشهد اجتماع الرابطة نقاشات موسعة حول آليات تنظيم الموسم الجديد، لا سيما في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية، ورغبة الأندية في تقويم النظام بما يحقق العدالة التنافسية والاستقرار الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الأندية وخاصة التي تعانى في منطقة قاع الجدول بإلغاء الهبوط هذا الموسم والنتائج المترتبة على ذلك وشكل الدورى الجديد.