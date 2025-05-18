شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يحلم بالبرونزية الخامسة أمام طموح الفراعنة الصغار والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، في السادسة مساء اليوم، مباراة مهمة أمام نيجيريا باستاد الدفاع الجوى، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتختتم اليوم أيضا بمباراة النهائي بين المغرب وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

ويأمل اليوم منتخب نيجيريا مع مديره الفني أليو زوبير في العودة إلى أبوجا بالميدالية البرونزية للمرة الخامسة في تاريخه بعدما سبق له إحراز المركز الثالث 4 مرات أعوام 1995 و 2009 و 2013 و2023.

وبهدف رأسي للمدافع تيلون سميث خسر منتخب نيجيريا أمام جنوب أفريقيا في نصف النهائي وأخفق في استعادة اللقب الغائب منذ عشر سنوات، بعدما حسم التأهل لكأس العالم بفوز صعب وماراثوني على منتخب السنغال (حامل اللقب) بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة القادمة، بتواجده في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية قبل أن يخسر من المغرب.

يذكر أن منتخبات: المغرب ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا حجزت مقاعدها في نهائيات كاس العالم للشباب المقرر إقامتها بتشيلي.