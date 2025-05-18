الامارات | المنتخب يبدأ عهد كوزمين يوم 27 الجاري من ملعب الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيبدأ مرحلة المدير الفني الجديد، الروماني أولاريو كوزمي، اعتبارا من يوم 27 الجاري من خلال تجمع داخلي يخوضه «الأبيض» في دبي تحضيرا لمباراتي أوزباكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وستكون التدريبات على ملعب الوصل، علما أن المنتخب يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة خلف كل من إيران (20 نقطة) وأوزباكستان (17 نقطة) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ويملك فرصة التأهل إلى المباشر إلى كاس العالم أو من خلال الملحق.

ويدرس مدرب المنتخب الجديد الروماني أولاريو كوزمين، إعلان القائمة الجديدة التي ينتظر أن تعلن عقب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، علما أن كوزمين لديه معرفة كبيرة باللاعبين نظرا لوجوده في الإمارات لفترات طويلة.

وسيختتم كوزمين مشواره مع فريقه الحالي الشارقة عقب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين يوم 25 الجاري.

وتعاقد اتحاد الكرة أخيرا مع المدرب الروماني كوزمين خلفا للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو في اعقاب تراجع نتائج المنتخب في التصفيات.