شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يواصل الغياب عن الأهلى فى ليلة حسم الدوري أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يواصل رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو بعد انتهاء رحلته مع المارد الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 28 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

وكشف مصدر فى الأهلي أن سبب غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن مباراة البنك الأهلي فى الجولة السابعة لمرحلة التتويج ببطولة الدوري هو الخلاف الواضح بين اللاعب والنادي بشأن التجديد، وهو الخلاف الذي جعل اللاعب يجمع متعلقاته من النادي الأهلي بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي.

وشدد المصدر على أن علاقة ربيعة بالأهلي انتهت، إن لم يتراجع اللاعب عن اتفاقه مع النادي السعودي ويُجدد للأهلي، وهذا أمر صعب للغاية، وأوضح أن إدارة الأهلي قدمت آخر عرض لرامي ربيعة بالحصول على 20 مليون جنيه سنوياً لكن اللاعب طلب 35 مليون جنيه سنوياً، بجانب نسبة أخرى يحصل عليها شقيقه، وهو ما رفضه الأهلي، لتتعثّر المفاوضات بين الطرفين.